20.000 TL değerinde parça soygunu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de park halindeki bir araç içerisinden 20.000 TL değerinde araç parçası çalınması ile ilgili olarak Yaseen AL Edwan ve Mohammad Yahya Elmissned bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Aracın kapıları kilitsizdi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz Alayköy’de Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy'de, Organize Sanayi-Alayköy adresinde yer alan ve Akanay Garaj isimli iş yeri önünde tamir maksatlı park halinde duran ve müşteriye ait kapıları kapalı ve kilitsiz vaziyetteki Subaru İmprezza model araç içerisinden, zanlı Yaseen Al Edwan tarafından toplam 20.000 TL değerinde sökülmüş vaziyette yer alan muhtelif araç parçaları alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının yine konu araç içerisinde yer alan markası ve modeli meçhul DVD ekranlı araç teybini ve ön yolcu koltuğu önünde yer alan araç beynini alet yardımı ile yerinden hasar yapılmaksızın söküp çaldığını mahkemeye aktardı.

Öğrenci olarak gelmişler

Zanlı Yaseen Al Edwan’ın ülkemize öğrenci olarak geldiği belirtilirken, polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada söz konusu çalınan parçaların bir kısmının zanlı Yaseen Al Edwan’in tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca mesele ile bağlantısı olan zanlı Mohammad Yahya Elmissned’ın da tutuklandığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını aranmakta olan emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.