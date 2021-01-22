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20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Burak Aksoy bugün mahkemeye çıkarıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 17:57
20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Burak Aksoy bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Olgun Arkan, zanlının sirkat suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Olgun Arkan, zanlının 14-17.01.2021 tarihleri arasında,  Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı Murat Tatlı’nın valiz içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait 19,165 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Olayın 18 Ocak tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Aksoy
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