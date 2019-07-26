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20 gün tutuklu kalacak...

Lefkoşa’da temizlik yaptığı evden para çaldığı tespit edilen zanlı Jumahal Narova tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 gün tutuklu kalacak...

Lefkoşa’da temizlik yaptığı evden para çaldığı tespit edilen zanlı Jumahal Narova tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:26
20 gün tutuklu kalacak...


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı,
olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Jumahal Narova’nın
Müstahdem tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

100 LİRA ÇALDI

Polis,zanlının geçen Çarşamba Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının
Lefkoşa'da sakin Ersen Okman'a ait ikametgâhın bahçesinde çamaşır teli
üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

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Polis, konu nakit paranın adı edilenin tasarrufunda bulunup emare olarak
alındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti.

ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ

Şikâyetin geri çekildiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, çalışma izinli olan
zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Savcı
Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.07.2019 14:50
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