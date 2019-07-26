20 gün tutuklu kalacak...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı,
olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Jumahal Narova’nın
Müstahdem tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.
100 LİRA ÇALDI
Polis,zanlının geçen Çarşamba Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının
Lefkoşa'da sakin Ersen Okman'a ait ikametgâhın bahçesinde çamaşır teli
üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.
alındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti.
ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ
Şikâyetin geri çekildiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, çalışma izinli olan
zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Savcı
Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.