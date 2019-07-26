20 gün tutuklu kalacak...



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı,

olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Jumahal Narova’nın

Müstahdem tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

100 LİRA ÇALDI

Polis,zanlının geçen Çarşamba Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının

Lefkoşa'da sakin Ersen Okman'a ait ikametgâhın bahçesinde çamaşır teli

üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.



Polis, konu nakit paranın adı edilenin tasarrufunda bulunup emare olarakalındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti.

ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ

Şikâyetin geri çekildiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, çalışma izinli olan

zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Savcı

Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.