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20 gün cezaevine gönderildi

20 gün cezaevine gönderildi

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:30
20 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp ettiği iddiası ile tutuklanan zanlı Aydın Orhan teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara, huzurda bulunan zanlı Aydın Orhan’ın 9 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, Darp ve Sirkat” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 9 Ocak 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Surlar içinde Mehmetali Rıza Sokak üzerinde faaliyet gösteren Şeytan Kasap isimli işyeri üzerinde bulunan isimsiz Kahvehanede, Lefkoşa'da sakin zanlının kız arkadaşı Hilal Ayrenk’i kendisine para vermediği gerekçesi ile adı edilenin boğazını sağ eli ile sıkmak ve saçlarından çekmek suretiyle darp etmesine müteakip "bana para vermezsen seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ayrıca müştekinin çantası içerisinden müştekiye ait TC Nüfus Cüzdanı ve Postane kartını almak suretiyle sirkat ettiğinin de aleyhinde yapılan iddialar arasında olduğunu belirtti. Polis memur Ayça Soykara, olayın polisin bilgisine 10 Ocak 2020 tarihinde geldiğini ayni gün zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve müştekinin Devlet hastanesi Acil Servisinde doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.01.2020 17:34
Anahtar Kelimeler:
Kız ArkadaşŞiddetDarpAydın Orhan
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