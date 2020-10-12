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20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:30
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı
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07.10.20 tarihinde Gazimağusa’da Z.B.E’nin tasarrufunda 20 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu ve aranmakta olan Mustafa Kurucu Yeni Boğaziçi bölgesinde deniz sahilinde bulunan yarım inşaat bir bina içerisinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 12.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren tanık polis, sürdürülen tahkikatta diğer zanlının yaptığı itiraf doğrultusunda zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Tanık polis şahadetine devamla, meseleyi bir bütün haline getirebilmek ve zanlıların bir dosya altında birleştirilmesini sağlamak maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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