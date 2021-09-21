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20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklana zanlı Chritopher Pam Sha yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Eylül 2021 Salı 12:19
20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Chritopher Pam SHA’nın “Soygun”, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Gencer, 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 17.30 raddelerinde, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir ikametgâhta zanlının beraberindeki henüz tespit edilemeyen 4 erkek ve 2 kadın şahısla birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle A.O.I. 'nın ikametgâhına kilitli olan giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp girdiğini ve ev açma suçunu işlediğini belirterek, daha sonra müştekiyi darp ederek kendisine ait, 1 adet siyah renk erkek çantası ve içerisindeki Apple marka laptopu, 1 adet mavi renk küçük Samsung marka cep telefonunu, 1 adet siyah renk erkek çantasını ve içerisindeki HP marka Laptopu ve henüz markası tespit edilemeyen 1 adet çantası olmayan Laptopu zor kullanarak alarak ele geçirdiğini, böylelikle soygun suçunu işlediğini kaydetti.

Gencer, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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