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20 ay hapis yatacak

Lefkoşa’da 6 – 20 Mart 2017 tarihleri arasında 58 adet MDMA (Ectasy) türü uyuşturucu madde olan hapları temin eden ve bu hapların 45 adetini tespit edilemeyen şahıslara satan sanık Elchin Nazarov, aleyhindeki karar bugün açıklandı.

11 Mart 2021 Perşembe 17:25
20 ay hapis yatacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 6 – 20 Mart 2017 tarihleri arasında 58 adet MDMA (Ectasy) türü uyuşturucu madde olan hapları temin eden ve bu hapların 45 adetini tespit edilemeyen şahıslara satan sanık Elchin Nazarov, aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Nüvit Gazi’nin başkanlığında Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın kararını Başkan Gazi açıkladı. Mahkemenin aldığı oybirliği kararını okuyan Başkan Nüvit Gazi, uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde son yıllarda yaygınlık kazandığını, hatta uyuşturucu kullanımının çocuk düzeyine düştüğünü belirterek, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Gazi, bu suçların önüne geçilebilmesi için kamu yararının, toplumun değerlerinin ve morali ile sağlığının göz düşünülmesi gerektiğine dikkat çekerek, söz konusu MDMA uyuşturucu hapların büyük tehlike arz ettiğini vurguladı. Sanığın, maddi durumunun iyi olmadığını ve söz konusu uyuşturucu maddeleri satarak kolay yoldan para kazanmaya çalıştığını dile getirerek, sanığın 58 adet olarak aldığı uyuşturucu hapların 45’ini kimliği tespit edilemeyen kişilere sattığını anlattı. Gazi, sanığın sabıkasının bulunmadığını ve adaletin tecelli etmesi için polise yardımcı olduğuna da işaret ederek, sanığın 20 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Elchin NazarovUyuşturucuLefkoşa
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