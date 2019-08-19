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2 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet edip çalışan çift 8 gün daha tutuklu kalacak

Sandallar köyünde H.E’nin kalmakta olan ve hayvancılık işlerinde çalışan Özbekistan uyruklu Jamshid – Zulfira Radjabov çifti polisin yapmış olduğu denetimlerde tespit edilerek 15.8.19 tarihinde tutuklandılar.

2 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet edip çalışan çift 8 gün daha tutuklu kalacak

Sandallar köyünde H.E’nin kalmakta olan ve hayvancılık işlerinde çalışan Özbekistan uyruklu Jamshid – Zulfira Radjabov çifti polisin yapmış olduğu denetimlerde tespit edilerek 15.8.19 tarihinde tutuklandılar.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:51
2 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet edip çalışan çift 8 gün daha tutuklu kalacak

Zanlılar 16.8.19 tarihinde çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında üç gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlılar bugün 19.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yapan Dörtyol polis karakolunda görevli polis mensubu Ömer Ülger yemin tahtında aktardığı bilgide, zanlı 1 Jamshid Radjabov nin 29.7.2017, eşi zanlı 2 Zulfira Radjabov nin ise 16.11.2017’den beri Sandallar köyünde sakin H.E nin yanında çalışmakta olduğunun tespit edilerek 15.8.2019 tarihinde tutuklandığını anımsattı.

Temin edilen 3 gün tutukluluk emri süresince ihraç işlemleri için çalışma dairesine gerekli yazışmaların yazıldığını aktaran Ülger zanlıların KKTC’de yasal herhangi bir statüye sahip olmadıklarına değinerek ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi maksadıyla haklarında 8’ er gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Zanlılara 8 gün ek tutukluluk emri

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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