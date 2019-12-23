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2 yıl hapse mahkum edildi

2 yıl hapse mahkum edildi

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:40
2 yıl hapse mahkum edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı işyerinden 24 bin 869 TL ve cep telefonu çalan Dolunay Hoplar, 2 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi,  Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Her Ticaret LTD. isimli işyerinde pazarlamacı olarak çalışan sanığın 6 aylı süreçte 24 bin 869 TL ve 500 TL değerinde cep telefonu çaldığının altını çizdi. 

Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Dolunay HoplarCep Telefonu
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