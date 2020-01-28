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2 yıl hapis yatacak

2 yıl hapis yatacak

28 Ocak 2020 Salı 15:03
2 yıl hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren bir galeriden 2 adet araç sirkat eden Ali Akçam, 2 yıl hapis cezası aldı. Ali Akçam, Dükkân açma, sirkat ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlamalarını kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. İnan, sanığın 19 Ağustos 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’da bir galeriden iki lüks aracı çalıp, Akıncılar’dan KKTC’ye geçirip, makinist garajına getirdikten sonra yakalanmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAli Akçam
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