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2 yıl hapis yatacak
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2 yıl hapis yatacak

2 yıl hapis yatacak

05 Şubat 2019 Salı 18:20
2 yıl hapis yatacak

Bozoğlan’a 2 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Eylül 2018 tarihinde meydana gelen “Müstahdem taraf sirkat”, “Başkasının kimliğine bürünme” “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından yargılanan sanık Ayhan Bozoğlan aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen davada mahkeme heyetinin oybirliği ile ilgi kararını Başkan Gazi açıkladı. Başkan Gazi sanığın 2018 yılında satış sorumlusu ve tahsildar olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren Özlem Karadeniz isimli tıbbı malzeme satışı yapılan işyerinden hırsızlık yaptığı belirtti. Sanığın bazı tıbbı ürünleri satıp parasını şirkete vermeyerek toplamda 10 bin 900 TL para çaldığını kaydetti. Başkan Nüvit Gazi sanığın şirkete ait boş faturaları çalıp, üzerini istediği şekilde doldurarak evrak sahtelediği ve tedavüle sürdüğünü bu tür suçların işveren ile işçi arasındaki güven ilişkisini sarstığını, ticari hayata zarar verdiğini belirtti.

Başkan Gazi aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettikten sonra 2 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ayhan BozoğlanSahte Belge
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