2'si tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

HAmitköy’de uyuşturucu maddeleri saklı oldukları yerden almaya gelen zanlılar Ömer Ergün, Cemal Gören, Umut Kahraman ve Kaan Muhammed Burkay bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, zanlı 03.10.2022 tarihinde saat 20.15’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından, Hamitköy’de Kuzey istikametten Güney istikamete giden asfalt yolun sol tarafında bulunan ağaçlar altına gizlenmiş vaziyette bir miktar kokain, bir miktar da hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup, pusu görevine başlandığını belirtti. Polis, yaklaşık 8 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 25 Gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 2 adet üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas teraziyi RR 072 plakalı araç ile almaya gelen Lefkoşa’da sakin Ömer Ergün (E-20), Cemal Gören (E-28) Umut Kahraman (E-18) ve Kaan Muhammed Burkay (E-20) tespit edilmiş olup bilahare konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde 2 adet ucu yanık vaziyette içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve foil kağıdına sarılı 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Ömer Ergün’ün konu maddeleri 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euroya 12 gram kokain, 25 gram hintkeneviri aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının konu maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis, 4 zanlının da ifade verdiğini, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, askıda benzer davaları olan Ömer Ergün ve Umut Kahraman’ın tutuklu, diğer iki zanlının ise tutuksuz yargılanmasını talep etti. Zanlı Ergün ve Kahraman’ın avukatı tutuklu yargılanması talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlılar Ergün ve Kahraman’ın 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlılar Gören ve Burkay’ın ise davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 7’şer bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı birer kefilin 75’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.