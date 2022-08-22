2'si tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi ile paralardan 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş, bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.08.2022 tarihinde, saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan KKTC' ye giriş yapan Selim Tayşi'nin (E-60, İşletmeci) yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin 100 Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görülerek yapılan tahkikatta 31.07.2022 tarihinde yapılmış 500,000 EURO' luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 01.08.2022 tarihinde ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 2 milyon 550 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı. Taş’ın da mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Zanlı 1 Selim Tayşi’nin 14 milyon Euro, zanlı 2’nin toplam 10 milyon 660 bin Euro, yine Melih Trabzon isimli bir kişinin zanlıların yönlendirmesiyle 4 milyon 450 bin Euro, zanlı 2’nin KKTC’ye beyan etmeden 18.05.2022 tarihinde 6 milyon 880 bin doları Türkiye’ye beyan edip, giriş yaptığını anlattı. Davulcu, Nisan 2022 tarihinde zanlı Selim Tayşi’nin Kripto hesabında 205 milyon dolar para transferi olduğunu ve farklı hesaplara aktarıldığını belirtti. Polis, kripto hesaplarla kara paranın izini kaybettirdiklerini anlattı. Polis, yine Selim Tayşi’nin yönlendirmesiyle iki kişinin para getirdiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki baba-oğulun tutuklu, 15 yıldır KKTC’de yaşayan ve işyerleri olan zanlı Ökkeş Taş’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, baba-oğul iki zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Hacımulla, zanlı Ökkeş Taş’ın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 150 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 3 kefilin 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.