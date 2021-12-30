2'si 24 ay 1'i 30 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom’un aleyhindeki karar bugün açıklandı. Sanıklar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom’un 41 gram hintkeneviri Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme suçlarından yargılandı. Sanık Moses Onwubıko Nnorom, ayrıca 8 gram 705 miligram ağırlığında hintkeneviri tasarrufu ile cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışmaktan itham edildi. Sanıklar tüm davaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı. Soytaç, sanıkların işlediği uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanık Moses Onwubıko Nnorom’un, ayrıca 8 gram 705 miligram ağırlığında hintkeneviri tasarrufu ile cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışmaktan da yargılanmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, işlediği sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra oybirliği ile sanık Mıcheal Erıc Ogrı ve Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa’ya 24 ay, Moses Onwubıko Nnorom’a ise 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.