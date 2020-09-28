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2 Kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, hükümsüz tutuklu yargılanacak!

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlılar Sheriff Mukhtar Kadı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ile İbrahim Yağmur dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:11
2 Kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, hükümsüz tutuklu yargılanacak!
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Evrim KAMALI

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 19 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 2 kilo 107 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu ve 180 gram 440 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını söyledi.  Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini ayrıca cep telefonunu kırdığını söyleyip, polise yardımcı olmadığını belirtti. Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi. Sevinç, zanlılar Mehmet Alkış, Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un konu uyuşturucu maddeleri bırakan ve aranan iki kişinin kaçmasına yardımcı olarak, Suçu Örten Suç işlediklerini belirtti. Sevinç, zanlı İbrahim Yağmur’un aranan iki zanlıyı askeri yasak bölgeyi ihlal edip, iki kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirdiğini anlattı. Sevinç, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un yurtdışının yasaklanmasına, Alkış ve Casun’un 1 gün, Dilim’in haftada 2 gün, Yağmur’un haftada 3 gün ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi. Sağer, Alkış 3 bin TL nakdi teminat yatırması, Casun’un 6 bin TL yatırması ve ikişer kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Sağer, Dilim’in 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Sağer, zanlı İbrahim Yağmur’un ise 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 4 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Sağer, zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın ise yargılanmaktan kaçabileceğine vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu yargılanmasına emri verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Madde
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