2'inci katın balkonundan düştü

24.04.2021 tarihinde saat 11:00 sıralarında Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde bulunan yapımı devam etmekte olan bir inşaatın 3. katında bulunan pencere içerisinde boya yapmakta olan Mehmet KURT(E-39) dengesini kaybetmesi sonucu 3,25 metre yükseklikten 2. katın balkonuna düşerek yaralanmıştır. Mehmet KURT kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.