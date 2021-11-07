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2 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen icradan mal kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tarık Uçardoğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Kasım 2021 Pazar 21:05
2 gün poliste tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen icradan mal kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tarık Uçardoğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele le ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun 6 Kasım 2021 tarihinde Cytur İnvestment LTD isimli isimli şirketin yurt dışı ithalat sorumlusu olan ve şuan aranmakta olan bir şahsın direktifi doğrultusunda önceden mahkeme tarafından mühürlenen depo içerisindeki malları aynı iş yerinde şoför olarak çalışmakta olan huzurda bulunan zanlı Tarık Uçardoğan’ın konu şirkete ait PL 859 plakalı van araç ile mühürlenen depoya giderek içerisinde bulunan malları icradan kaçırdıkları yönünde yapılan şikâyet üzerine zanlı Uçardoğan'ın suçla ilk etapta bağlantısı olduğu görüldüğünden derderst emri ile tutuklandığını söyledi. Polis olayda kullanıldığı iddia edilen PL 859 plakalı aracında emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının ilk olarak yapmış olduğu sözlü beyanında söz konusu depo yanında bulunan kümese yem götürdüğünü beyan ettiğini ancak söz konusu kümesin boş olduğunu ve bahsettiği miktarda yem bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kemal Erdelhun mesele ile ilgili yapılan şikâyette söz konusu depodan mal çıkarıldığına dair fotolar bulunduğunu ayrıca depo arkadaşında duvarda büyük bir delik olduğu ve söz konusu yerden malların dışarı çıkarıldığı yönünde bayanlarında mevcut olduğunu mahkemeye aktardı. Polis yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve bir şahsın olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarık Uçardoğan
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