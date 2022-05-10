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2 Gün daha tutuklu kalacaklar!

Oturum zanlılardan birinin 14 yaşında olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

10 Mayıs 2022 Salı 19:16
2 Gün daha tutuklu kalacaklar!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Oturum zanlılardan birinin 14 yaşında olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu, 13 zanlının Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09.05.2022 tarihinde saat 06.10'da Zümrütköy'de, zanlı 1 K.A. , zanlı 2 A.M. , zanlı 3 K.H.H. , zanlı 4 S.E, zanlı 5 A.D, zanlı 6 N.A ,  zanlı 7 A.E. , zanlı 8 A.A , zanlı 9 H.E.C, zanlı 10 A.N. , zanlı 11 S.S, zanlı 12 F.A, zanlı 13 M.A.S.’nin izinsiz ve gizlice 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiği sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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