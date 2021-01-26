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2 farklı yerde uyuşturucu!

Toplam 4 kişi tutuklandı.

26 Ocak 2021 Salı 14:38
2 farklı yerde uyuşturucu!
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Dün saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçmeye çalışan D.E.(E-32) suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 600 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 20:30 - 20:35 saatleri arasında, Gazimağusa’da O.Ö. (E-60), O.D. (E-60) ve F.D. (E-43)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Haspolatta UyuşturucuGazimağusada Uyuşturucu
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