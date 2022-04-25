2 farklı bölgede yangın çıktı

MEVLEVİ’DE YANGIN…

Mevlevi’de, dün kuru otları yakmaya çalışan C.Z.(E-67), ateşin kontrolden çıkması sonucunda 2.5 dönümlük alan içerisindeki kuru otların yanmasına sebep oldu.

C.Z’nin yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli tedbirleri almadan bahçesinin yanında bulunan kuru otları temizlemek maksadıyla yaktığı sırada, ateşin kontrolünden çıkması sonucu 2.5 dönümlük alan içerisindeki kuru otların yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, C.Z. aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

YATAK ODASI İÇERİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, Girne’de Nermin Tokay’ın kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydan geldi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan eşyaların yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma davam ediyor.