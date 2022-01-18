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2 evden hırsızlık yapan Altıncık yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Çaldığı araç ile Çatalköye giden ve orada 2 farklı eve irerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yusuf Mert Altıncık bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ocak 2022 Salı 20:52
2 evden hırsızlık yapan Altıncık yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çaldığı araç ile Çatalköye giden ve orada 2 farklı eve irerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yusuf Mert Altıncık  bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgli bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı Yusuf Mert’in “Ev Açma, Sirkat Ve Mülke Tecavüz, İkametgâhtan Sirkat Ve Sirkat” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ilk önce 14 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lapta’da sakin Yusuf Mert Altıncık isimli zanlının Çatalköy’de, Beşparmaklar caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Kıb-Et” isimli fabrikanın güney kısmında çalışır vaziyette bulunan Lefkoşa’da sakin C.H’ye ait PJ 391 plakalı Ford Ranger marka aracı, mal sahibinden izinsiz olarak alarak yaklaşık 1 km kullandıktan sonra Çatalköy’de, Zafer sokak üzerinde aracı terk ederek, 5000 TL değerindeki araç anahtarlarını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının daha sonra  14 Ocak 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Çatalköy  adresinde sakin E.D’ye ait ikametgahın güneye bakan açık vaziyetteki yatak odasının camından içeriye girerek, yatak üzerinde duran bayan çantası içerisindeki cüzdanda muhafaza edilen toplam 250 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca 14 Ocak 2022 tarihinde 12.30-15.30 saatleri arasında Çatalköy, adresinde sakin P.J.P’ye ait ikametgâhın doğuya bakan kapalı fakat kilitsiz durumdaki salon penceresinden giriş yaptıktan sonra salondaki raf üzerinde bulunan Samsung marka cep telefonu kutusunda muhafaza edilen 1500 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığını belirtti. Polis yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının kimliğinin tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından ikametgâhında yapılan aramada söz konusu aracın anahtarlarının bulunduğunu ayrıca üzerinde 160 TL para bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini geriye kalan parayı harcadığı itirafında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Lambasuyucu, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları olduğunu, son olarak 24 Aralık 2021 tarihinde tahliye olduğunu ve suç işlemeye devam edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Mert Altıncık
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