banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95908
ALTIN
286.962
DOLAR
5.8040
STERLİN
7.1043
EURO
6.4306
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
Mayıs ayından beri kaçak...
MAYIS AYINDAN BERİ KAÇAK...
Ev sahibinin eşyalarını satmıştı...
SUÇUNU KABUL ETTİ
Çevre kirliliğine para cezası...
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE PARA CEZASI...
banner306

2 cep telefonu aranıyor

2 cep telefonu aranıyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:40
2 cep telefonu aranıyor

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2016 yılı mart ayı içerisinde bir GSM şirketinden M.G. isimli şahıs adına iki adet cep telefonu aldıkları iddia edilen Ferhat Kaya ile Alpaslan Yörü bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, M.G. isimli şahsın önceki gün yaptığı şikâyette 2016 yılı içerisinde kendisinin bilgisi dışında adına yapılan sözleşme ile iki cep telefonu alındığını, adına 22 bin TL borç çıkarıldığını ve bu borç dolayısı ile dava açıldığını söylediğini belirtti.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, yapılan araştırmaları sonucu zanlı Yörü’nün M.G.’ye ait kimlik fotokopisi ile evrakları söz konusu GSM şirketine verip sözleşme imzalandığını, M.G.’ye verilmek üzere iki adet cep telefonu aldığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde o dönemde birçok arkadaşına aracı olup cihaz aldığını,  cihazları ilgili kişilere teslim ettiğini, kimse adına imza atmadığını, M.G.’nin kimlik fotokopisini Ferhat Kaya’nın kendisine verip cihaz alması için yardım istediğini söylediğini iddia etti.

Polis memuru, zanlı Yörü’nün gönderilen kimlik fotokopisi ile sözleşme yapılmasına yardımcı olduğunu, sözleşmeyi M.G.’ye imzalatması için zanlı Kaya’ya verdiğini iddia ettiğini aktardı.

Zanlı Yörü’nün ifadesinin devamında Kaya’nın imzalı bir şekilde sözleşmeyi kendisine geri getirdiğini, bunun üzerine iki telefonu Kaya’ya teslim ettiğini anlattığını kaydeden polis,  bu iddiaları M.G.’ye sorulduğunu söyledi.

Polis memuru, M.G.’nin ne Farhat Kaya ne de Alpaslan Yörü isimli şahısları tanımadığını söylediğini belirtti.

Zanlı Kaya ile Yörü’nün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, M.G. adın alına iki adet ıPhone 6 Plus markacep telefonunun akıbetinin ise belli olmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadesinin araştırılacağını belirten polis, ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
TelefonCep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de operasyon 11 kişi tutuklu
Girne’de operasyon 11 kişi tutuklu
Çalıştığı iş yerinden 100000 TL üzeri para sirkat eden zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı
Çalıştığı iş yerinden 100000 TL üzeri para sirkat eden zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı
“Maaşımı ödemediği için aldım”
“Maaşımı ödemediği için aldım”
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İzinsiz ikamet edenlerin tespit edilmesine devam ediliyor
İzinsiz ikamet edenlerin tespit edilmesine devam ediliyor
Bafra halk plajında düzenlenen maki festivaline uyuşturucu baskını 2 tutuklu
Bafra halk plajında düzenlenen maki festivaline uyuşturucu baskını 2 tutuklu
75 TL değerinde tütün ve slim sigara filtresi ve kağıdı çalarak tutuklandı
75 TL değerinde tütün ve slim sigara filtresi ve kağıdı çalarak tutuklandı
Gazimağusa’da giriş kapısını zorlayıp içeri giren 2 zanlı yatmakta olan şahsı darp ettiler
Gazimağusa’da giriş kapısını zorlayıp içeri giren 2 zanlı yatmakta olan şahsı darp ettiler
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
Darp edip parasını çaldılar
Darp edip parasını çaldılar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim