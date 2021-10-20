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2 Buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandılar!

Lefkoşa’da meydana gelen ve 2 buçuk kiloyu aşkın uyuşturucu maddeyle ilgili Sheriff Mukhtar Kadı’nın 10 yıl hapis cezası aldığı meselede yeni tutuklanan zanlı Abubakar Sadıq Umaru, teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:09
2 Buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandılar!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen ve 2 buçuk kiloyu aşkın uyuşturucu maddeyle ilgili Sheriff Mukhtar Kadı’nın 10 yıl hapis cezası aldığı meselede yeni tutuklanan zanlı Abubakar Sadıq Umaru, teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olguları aktardı. Polis, zanlı Abubakar Sadıq Umaru’nun Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamalarıyla tutuklandığın ıbelirtti. Polis, 06.10. 2021 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’ne gelen bir bilgide Küçükkaymaklı’da bir elektrik trafosunun yanına siyah renk bir çanta bırakıldığını ve yapılan kontrolde içinde uyuşturucu madde olduğu tespit ediliği, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bildirildiğini anlattı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin pusu görevi sırasında, içinde iki ayrı pakette 724 gram ağırlığında hintkeneviri türü olan çantayı almaya gelen zanlı Abubakar Sadıq Umaru’nun suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturmada ve zanlının gönüllü ifade verip, 11.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili arandığı, o meselede yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçtiği, yine ayni yolla uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan alıp, kuzeye geçtiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının yasal olmayan yolla yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsü tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sheriff Mukhtar KadıAbubakar Sadıq Umaru
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