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2 binadaki merdiven boşluğundan muhtelif eşya sirkat etmişlerdi

07 Mayıs 2021 Cuma 17:24
2 binadaki merdiven boşluğundan muhtelif eşya sirkat etmişlerdi
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24.04.21 ve 30.04.21 tarihlerinde saat 03.00 ve 02.00 raddelerinde Gazimağusa Çanakkale bölgesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan birtakım ev eşyalarını sirkat eden N.M ve oğlu M.C.M kamera kayıtlarından tespit edilerek 03.05.21 tarihinde tutuklandılar ve 05.07.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2’şer gün tutukluluk emri temin edilmişti

Zanlılar bugün 04.05.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest kaldılar.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Şükrü Hafız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Hafız yemin alında verdiği şahadetinde zanlıların 24 ve 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan ve ayni apartman’ da sakin T.K’ye ait 1 adet şezlong, S.Ç’ye ait bir adet asma çamaşır teli, H.K’ya ait 2 adet desenli halı ve M.P’ye ait bir çift beyaz renk Nike marka ayakkabı sirkat ettiklerini söyledi.

Kamera kayıtlarından eşkâlleri belirlenen zanlılar 03.05.21 tarihinde kalmakta oldukları Kaliland bölgesindeki bir apartman dairesinde tespit edilerek temin edilen arama müzekkeresi tahtında ikametgâhlarında yapılan aramada sirkat edilen eşyaların bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirten tanık polis, mesele ile ilgili gönüllü ifade veren zanlıların işlemiş oldukları suçları itiraf ettiklerini belirtti.

Sürdürülen soruşturmada zanlılarla ilgili polise başka şikâyet gelmediğine dikkat çeken tanık polis, bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 5 biner T.L nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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