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2 ayrı yerde yangın!

Rüzgarın temas ettirdiği elektrik telleri kıvılcım çıkararak yangınlara sebep oluyor..

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:11
2 ayrı yerde yangın!
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01.06.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Beyarmudu’nda, Beyarmudu spor tesislerinin yaklaşık 50 metre arka kısmındaki arazide rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde yaklaşık 7 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra, 3 dönüm anız ve 25 metre uzunluğunda sulama borusu tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

01.06.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da Günaydın Sokak üzerinde, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım sonucu kuru otların alevlenmesi neticesinde yangın meydana gelmiştir.   Çıkan yangın sonucu; 1 adet dut, 1 adet narinciye, 1 adet biberiye ve 1 adet zeytin ağacı ile yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa YangınBeyarmudu Yangın
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