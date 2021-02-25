2 ayrı ikametgahta yangın çıktı

Dün saat 19:00 sıralarında Lapta’da Atilla Sokak üzerinde Shams AZİM, Kasar RAZA ve Abas ABAS’ın birlikte kalmakta oldukları ikametgahın mutfak kısmında bulunan elektrikli şofbenin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; mutfak tezgahı kısmen, çekyat, prize bağlı elektrik tesisatı ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 19:30 sıralarında Kanlıköy Uçansu Sokak üzerinde bulunan Hüseyin TİLKİ'ye ait ikametgahın banyo odası içerisindeki şofben hortumunun yerinden çıkması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ve ev sahipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; gazlı şofbenin plastik aksamları, iç motor bölümü ve gaz hortumu ısıdan zarar görerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.