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2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler

Girne’de meydana gelen Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 18:08
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz"  meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Yenaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu huzurda bulunan zanlılar Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu’nun 28 Aralık 2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların 28.12.2020 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Girne'de, aralarında daha önceden bulunan husumet nedeniyle Girne adresinde ikamet eden Moise Hossy NSAKALA ve Jemuil Kulukembiko MPAMBU'nun ikametgâhlarının, ahşap ana giriş kapısını kırarak, adı edilenlerin ev içindeki yatak odasında kendilerini korumak için saklandıkları bir sırada ikametgâh içerisine girip salon kısmında muhafaza edilen Moise Hossy NSAKALA'ya ait içerisinde 1.200 Dolar nakit para, öğrenci kimlik kartı ve anahtarlar bulunan cüzdan ile 2.850 TL değerindeki Playstation 4 marka oyun cihazını sirkat ettiklerini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tutuklandığını zanlı Christian Lukaku Mbong’nun gönüllü ifade verip olay günü zanlılar Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu ile eve girdiğini itiraf etmiş ancak sirkate konu eşyaları zanlı Mushitu’nun aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis bahse konu zanlılar Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi’nin evinde mahkeme emri ışığında bir arama yapılmış ancak kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmemiştir. Polis zanlı Damien Mahamba Mushitu’nun evinde yapılan aramada ise 1.200 dolar dışındaki sirkate konu eşyalar bulunmuş ve emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Yanaroğlu mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların 2 ayı aşmayan bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Lukaku MbongoElie Muzinga KambundiDamien Mahamba Mushitu
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