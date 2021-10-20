2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından 9 Ekimden beridir tutuklu olan Vedat Baltacı teminat duruşmasına çıkarıldı. Daha önce tutuklanan üç kişinin suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengül, mahkemede olguları aktardı.

Şengül, zanlının 09.10.2021 tarihinde, Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ile ilgili meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, 09.10.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, M.C.Ç. (E-39)’nin kullanımda bulunan ve zanlı, F.Y.(E-23) ve B.Ö.(E-28)’nün yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan arama sonucu, araç içerisinde bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet şarjör ve 9 mm çapında 13 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı ile araçta bulunan 3 şahsın tutuklandığını ifade etti. Şengül, yapılan soruşturma sonucu diğer üç şahsın suçla bağının görülmediğini, soruşturmanın ardından serbest bırakıldığını ifade etti. Şengül, ayrıca zanlının ikametgahında yapılan aramada ise 1 adet şarjör ve 9 mm çapında 165 adet canlı mermi daha bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Silah ile ilgili parmak ve balistik incelemenin tamamlandığını ve sonucun temiz çıktığını kaydeden polis, zanlının öğrenci izninin 2020 yılında bittiğini, 2017 yılında kavga ve rahatsızlık suçlarından şahsi kefalete bağlandığını, ayrıca ciddi darp suçundan aleyhinde dava dosyası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlının 2 ayı aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.