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2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Türkiye’den yola çıkarak 18 Suriyeli mülteciyi Güne Kıbrıs sahiline bırakan zanlı Mehmet Altınışık teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 16:57
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den yola çıkarak 18 Suriyeli mülteciyi Güne Kıbrıs sahiline bırakan zanlı Mehmet Altınışık teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Gülderen, olguları aktardı. Polis, zanlının İnsan Kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 raddelerinde, Yeşilırmak’ta kıyıdan bir buçuk deniz mili açıkta Türkiye’de sakin zanlı Mehmet Altınışık’ın (E-22-Kaptan) 5.000 dolar karşılığında Türkiye Manavgat'tan yola çıkarak, yönetimindeki Thunder Bird 1 isimli 7 metre uzunluğundaki beyaz renk tekne ile Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilip alıkonulduğunu anlattı. Polis, konu teknenin emare olarak zapt edilmiş olup zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, kuzey sahiline geldiğinde kıyıda suç ortağı olduğuna inanılan bir kişinin bölgede polis olduğunu kendisine bildirmesiyle, mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altınışık
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