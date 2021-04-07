2 aydan beri aranan uyuşturucu zanlısı polise gidince tutuklandı

07.02.21 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan ve tespit edilemeyen zanlı 2 konumundaki Sabor Hussein Gondal, bir evrak almak maksadıyla polise gidince tutuklandı. Zanlının ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet etmekte olduğu belirlendi.

Zanlı bugün Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.(MHA)