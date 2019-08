2 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde işlediği birçok suçtan ötürü sınır dışı edilip bakanlar kurulu kararı ile 2 kez affedilen ancak son kez ihraç edilmesinin ardından henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye yasadışı yolla geri giren zanlı Veysi Çelik tutuklanmasının ardından bugün askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlı Veysi Çelik’in 11 Ağustos 2019 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiğini anlattı. Seven, zanlının Beyarmudu’nda yasal olmayan yolla geçiş yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Seven, zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.