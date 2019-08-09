2 ay hapis yatacak

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de kavgaya karışan Filipinli Blossom Pearl Bannas’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.
Zanlı Blossom Pearl Bannas, bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 31 Temmuz 2019 tarihinde Girne’de meydana gelen kavga ve rahatsızlık suçlarından dolayı karakola celp edilen zanlı Blossom Pearl Bannas'ın muhaceret kontrolünde 9 Ekim 2018 tarihinden beridir ülkede izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat istedi.
Mahkemeye zanlıyı 2 ay süreyle cezaevine gönderdiğ.