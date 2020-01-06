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2 ay cezaevine gönderildiler

2 ay cezaevine gönderildiler

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:59
2 ay cezaevine gönderildiler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya sınır kapısından ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlılar Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, zanlı1 Sanad Ali Blgasem Salem ve zanlı 2 Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed’in 2 Ocak’ta saat 20.30’da Kermiya Sınır Kapısı’ndan MXT 614 araçta yapılan aramada tasarruflarında toplam 189 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlı 1’in davalarını kabul ettiğini, zanlı 2’nin ise kabul etmediğini belirterek, turist statüsündeki zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sanad Ali Blgasem SalemAhmed Mohammad Mohammad Hassan AhmedUyuşturucu
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