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2 ay cezaevine gönderildi

2 ay cezaevine gönderildi

09 Ocak 2020 Perşembe 16:01
2 ay cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlı Qasai Abdallah Alouzi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Qasai Abdallah Alouzi’nin 5 Ocak’ta Lokmacı Sınır Kapısı’ndan tasarruflarında toplam 195 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Qasai Abdallah AlouziUyuşturucu
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