banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111177
ALTIN
281.865
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7277
EURO
6.5768
7 yıl hapse mahkum edildi
7 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Para miktarı artabilir
PARA MİKTARI ARTABİLİR
Eski başkana 5 yıl hapis
ESKİ BAŞKANA 5 YIL HAPİS
Ani ölüm: 52 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Flaş Haber
Eski başkana 5 yıl hapis
Kapat

2 ay cezaevine gönderildi

2 ay cezaevine gönderildi

20 Aralık 2019 Cuma 18:20
2 ay cezaevine gönderildi

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte diploma ile kayıt yapan zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour tutuklu yargılanacak.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 11 Aralık 2019 tarihinde Ürdün pasaportu ile bir üniversiteye ait sahte diplomayı Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının 17.12.2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda şahadet veren değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohammad Munier Mohd BdourSahte Evrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’de kredi kartı yolsuzluğu
Lefke’de kredi kartı yolsuzluğu
Bahadi 7 gün daha tutuklu kalacak
Bahadi 7 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
7 yıl hapse mahkum edildi
7 yıl hapse mahkum edildi
Tartıştığı kişinin elmacık kemiğini kırdı!
Tartıştığı kişinin elmacık kemiğini kırdı!
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
Özdilaver tutuksuz yargılanacak
Özdilaver tutuksuz yargılanacak
Para miktarı artabilir
Para miktarı artabilir
Bilet paralarını sirkat eden biletçi teminata bağlandı
Bilet paralarını sirkat eden biletçi teminata bağlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim