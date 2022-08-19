2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Md Ali Nur Rahman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 16 Ağustos’ta 09.00’da alınan bilgide zanlı Md Ali Nur Rahman’ın Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altındaki demir korkulukların arasından şüpheli bir paket aldığının ihbar edildiğini belirtti. Polis, zanlının Göçmenköy’deki ikametgâhına gidildiğinde şüpheli bir paketi evden attığının görüldüğünü söyledi. Polis, söz konusu paketin içinde 220 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını kaydetti. Polis, meseleyle ilgili zanlının tasarrufundaki konu maddeyi Güney Kıbrıs’dan aranan bir kişinin ithal ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.