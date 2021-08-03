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19 bin TL değerinde kablo çalıp hurdacıya sattılar

Haspolat’ta inşaat içerisinde kablo çalan zanlılar Sertaç Kirişci ve Salih Akdeniz teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ağustos 2021 Salı 15:28
19 bin TL değerinde kablo çalıp hurdacıya sattılar

Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, 26 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 19:00 raddelerinde Haspolat’ta Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi kampüs içerisinde Girne’de sakin zanlılar Sertaç Kirişci ve Salih Akdeniz’in tadilat halindeki bina içerisinden 19 bin TL değerinde 50 metre uzunluğundaki zırhlı yer altı kablolarını farklı tarihlerde izmirillo ile keserek JM 819 ve ZHP 262 plakalı salon araca yükleyip sirkat edip, kabloların 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy kirli sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya 3000 TL karşılığı satarak sahte davranışla para temini suçunu işlediklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 21.15 cm uzunluğundaki kablonun emare olarak alınmış olup adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı Sertaç Kirişci’nin yargılanıncaya değin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Salih Akdeniz’in ise davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 125’er bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kablo Hırsızlığı
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