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18’er ay hapse mahkûm edildiler

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunan polis memuru Ziya Düşünmez ile suç ortağı Cüneyt Sığırcı hakkındaki karar bugün açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 18’er ay hapse mahkûm edildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 19:13
18’er ay hapse mahkûm edildiler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunan polis memuru Ziya Düşünmez ile suç ortağı Cüneyt Sığırcı hakkındaki karar bugün açıklandı.  Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 18’er ay hapse mahkûm edildi.

Ağır ceza heyeti, kararında 20 Haziran tarihinde polis memuru Düşünmez’in  Doğanköy’deki evinde yapılan aramada 2 gram uyuşturucu, 3 silah, 30 mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunduğunu belirtti. Tutuklanan Düşünmez’in cep telefonunda yapılan incelemede Cüneyt Sığırcı’ya ulaşıldığını belirtti. Heyet, Düşünmez’in ifadesinde de silah ve mermileri Türkiye’den Cüneyt Sığırcı aracılığı ile ithal ettiğini kabul ettiğini bildirdi. Heyet,   aranan şahıs ilan edilen Cüneyt Sığırcı’nın 8 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını anımsattı. Heyet, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Doğanköy’de 20 Haziran 2019 tarihinde Ziya Düşünmez’in evinde yapılan aramada bir adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, bir adet Glock Austria marka tabanca ve bir adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri olan bir adet sarma sigara, 25 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, 4 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Golden King DPR model kameralı elektronik me detektörü ve Ziya Düşünmaz’e ait JE 957 plakalı aracın bagaj kısmında ise eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Sığırcı da 3 ay sonra ülkeye giriş yaparken tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ziya DüşünmezCüneyt Sığırcı
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