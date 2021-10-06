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18 Suriyeli mülteciyi Güney Kıbrıs sahiline bırakan zanlı Mehmet Altınışık mahkeme huzurunda

Türkiye’den yola çıkarak 18 Suriyeli mülteciyi Güne Kıbrıs sahiline bırakan zanlı Mehmet Altınışık geri dönerken yakalandı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:56
18 Suriyeli mülteciyi Güney Kıbrıs sahiline bırakan zanlı Mehmet Altınışık mahkeme huzurunda

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den yola çıkarak 18 Suriyeli mülteciyi Güne Kıbrıs sahiline bırakan zanlı Mehmet Altınışık geri dönerken yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında ek tutukluluk süresi alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Gülderen, olguları aktardı. Polis, zanlının İnsan Kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 raddelerinde, Yeşilırmak’ta kıyıdan bir buçuk deniz mili açıkta Türkiye’de sakin zanlı Mehmet Altınışık’ın (E-22-Kaptan) 5.000 dolar karşılığında Türkiye Manavgat'tan yola çıkarak, yönetimindeki Thunder Bird 1 isimli 7 metre uzunluğundaki beyaz renk tekne ile Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilip alıkonulduğunu anlattı. Polis, konu teknenin emare olarak zapt edilmiş olup zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, kuzey sahiline geldiğinde kıyıda suç ortağı olduğuna inanılan bir kişinin bölgede polis olduğunu kendisine bildirmesiyle, mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, aranan mülteci, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altınışık
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