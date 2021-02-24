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18 ay hapis yatacak

Lefkoşa'da Ekim 2020 tarihinde tasarrufunda 37 gram hintkeneviri ve 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu madde bulunan ve söz konusu uyuşturucuları Güney Kıbrıs'ta bağlantısı bulunan birisinden satın aldığı tespit edilerek aleyhine dava getirilen sanık Serhat Ilıcan aleyhindeki karar bugün açıklandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:55
18 ay hapis yatacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da Ekim 2020 tarihinde tasarrufunda 37 gram hintkeneviri ve 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu madde bulunan ve söz konusu uyuşturucuları Güney Kıbrıs'ta bağlantısı bulunan birisinden satın aldığı tespit edilerek aleyhine dava getirilen sanık Serhat Ilıcan aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen bugünkü karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Başkan Gazi açıklandı. Gazi, uyuşturucu madde tasarrufu suçunun ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve bu suçların önüne geçilebilmesi için kamu yararı düşünülerek caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini dile getirerek, denetimli serbestlik talebinde bulunan sanığın tasarrufunda azami miktarın 3 katı madde bulunduğuna dikkat çekti. Gazi, benzer suçlardan sabıkası bulunan sanığın aleyhine getirilen davalardan 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 17:15
Anahtar Kelimeler:
Serhat IlıcanUyuşturucu
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