17 yaşındaki zanlılara 3'er gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç huzurda bulunan zanlılar S.S ve A.B’nin 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan otobüs terminali içerisinde Lefkoşa’da ikamet etmekte olan müşteki E.Ö’ye ”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip Çalmak Kastı ile tehditle para talep edip tasarruflarında bulundurdukları toplam uzunluğu 67 cm olan demir sopayı muhtelif yerlerine vurup Ciddi şekilde darp ederek adı edilene ait Samsung marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatmak sureti ile Kasti Hasara uğrattıklarını söyledi.

Polis zanlıların yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını ve aleyhlerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlıların vermiş oldukları ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgede incelenecek kamera görüntüleri olmasından ötürü ilk etapda zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.