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17 yaşındaki Melek Özkan bulundu...

17 yaşındaki Melek Özkan bulundu...

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
17 yaşındaki Melek Özkan bulundu...

Lefkoşa’da dün evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde, kalıntılar ve uyuşturucu kullanımına ait malzemeler bulunan 23 yaşındaki bir genç tutuklandı.

T.A.E.’nin (E-23) kaldığı evde arama yapan polis, içinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yarım gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bularak emare aldı.

İZİNSİZ İKAMETTEN BEŞ TUTUKLU

Polisin bir süredir devam ettirdiği suçla operasyonel mücadele denetimleri çerçevesinde dün gece ülke genelinde yaptığı denetimde, ülkede izinsiz ikamet ettikleri saptanan beş kişinin tutuklandığı belirtildi.

Polis bültenine göre, izinsiz ikametten tutuklananlardan biri Gazimağusa’da,  ikisi Güzelyurt’ta,  biri Lefkoşa’da ve biri de Girne’de saptandı.

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KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN GENÇ KIZ BULUNDU

Polisin dün kayıp olduğunu duyurduğu Gazimağusalı 17 yaşındaki Melek Özkan’ın bulunduğu belirtildi.

PAŞAKÖY’DE MANDIRALAR BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI

Paşaköy’de dün mandıralar bölgesinde yangın çıktı, 15 yuvarlak balya yandı.

Saat 10.30 sıralarında, tespit edilemeyen bir sebepten başlayan yangında, Mehmet Aslan’a ait mandıranın üst tarafındaki toprak alandaki 15 yuvarlak balya yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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