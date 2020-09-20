16 Yaşından küçük kıza cinsel tecavüzde bulunan zanlının tutukluluğu 8 gün uzatıldı!

Mağusa Haber Ajansı

Zanlı bugün 20.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, alıkoyma ve cinsel istismar suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler ilk tanık olarak polis memuru Osman Gökalp’ı tanık kürsüsüne çağırdı. PM Gökalp yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek üzere anımsatmada bulundu. Gökalp şahadetinin devamında, zanlının Nisan 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında Kumyalı ile Mehmetçik köyleri arasındaki ovalık alanda ve birkaç farklı mekânda 16 yaşından küçük kız olan müşteki İ.D ile birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi

16.9.2020 tarihinde kızın şikâyetçi olması üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirten PM Gökalp, kısa süre sonra mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf eden zanlının tutuklandığını söyledi.

17.9.20 tarihinde zanlının İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyleyen tanık polis, bu süre içerisinde yapmış olduğu tahkikat ile ilgili bilgi de aktardı. Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin bir kısmında teyit ve tekzip yapıldığını, müşteki kıza ait cep telefonu ile zanlıya ait cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarın emare alındığını belirten PM Gökalp, cep telefonlarında yapılan ön incelemede zanlı ile müştekinin birbirlerine pornografik videolar attığının tespit edildiğini söyledi. Cep telefonları ile dizüstü bilgisayarındaki verilerinin incelenmesi ve raporların temin edilebilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’nde gönderildiğine dikkat çeken PM Gökalp, gelecek kayıtlar ve rapor doğrultusunda kesin açıklama yapılabileceğine vurgu yaptı.

Zanlının gönüllü ifade vermesinden sonra Devlet Hastanesinde ve Barış, sinir ve Ruh Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirten PM Gökalp olayın toplumda büyük bir infiale neden olduğunu, aile bütünlüğünün bozulmaması ve her iki taraf arasında ortamın gergin olması nedeniyle ailelerle görüşüp ifade temin edilemediğine dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının tutukluluğunun 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 8 gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.