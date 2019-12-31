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Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı
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16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı

16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı

31 Aralık 2019 Salı 23:35
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı

KKTC’ ye 15 günlük ön çalışma izni ile geldikten sonra hiç çalışmayana ve 117 günden beri kaçak olarak ikamet eden TC vatandaşı Bilal Habeş Aktaş, Gazimağusa’da bir pastane içerisinde 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunması nedeniyle 30.12.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

“Gel benim yanıma otur, hesabını ben öderim”

Zanlı cinsel taciz suçlamasıyla ilgili bugün 31.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Türe şahadetinde zanlının 30.12.19 tarihinde saat 11.20 sıralarında bir pastane içerisinde, müşteri olarak orda bulunan 16 yaşındaki bir kız çocuğuna hitaben göz kırptıktan sonra “ gel benim yanıma otur, hesabını ben öderim “ demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. 

“Bayandan para alma hesabı ne ise ben öderim”

Zanlı ile muhatap olmayıp alışverişini yaptıktan sonra hesap ödemek için müştekinin sırada beklediğini belirten Türe, zanlının iş yerinde çalışan garsonu yanına çağırdığını ve müşteki kızı göstermek suretiyle “ bayandan para alma, hesabı neyse ben öderim “ demek suretiyle cinsel taciz suçunu işlemeye devam ettiğini aktardı.

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Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığına değinen Türe, zanlının 21.8.19 tarihinde 15 günlük çalışma ön izinle geldiğini ancak hiçbir iş yapmadığını, kaçak olduğunu ve 117 günlük vize borcu olduğunu belirtti. Olayın kamera görüntüleri ile teyit edildiğine vurgu yapan Türe şikâyetçi kız ile işyerinde çalışan garsonun mesele ile ilgili ifadelerinin alındığını belirtti.

“Bilincim dışı yaptığım bir şeydir özür dilerim”

Mesele ile ilgili ifade vermeyen ve “ bilincim dışı yaptığım bir şeydir, özür dilerim “ beyanında bulunan zanlının işlemiş olduğu suçundan hapislik cezası alması kuvvetle muhtemeldir diyen Türe, KKTC de hiçbir bağı bulunmayan, sürekli TC de ikamet eden zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

İddia makamı adına hazır olan savcı Hasan Boşnak ise hitabında, toplumda infial yaratan, kamu düzenini bozan ve son zamanlarda adamızda artış gösteren cinsel nitelikte bir suç olan bu dava zanlısının mahkûm olması halinde hapislik cezası almasının muhtemel olduğuna değindi ve KKTC de hiçbir yasal statüsü bulunmayan, kaçak durumda olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Gittiğimde sarhoştum, benim bir kızım bir oğlum var. Böyle bir şey kabul etmiyorum.

Yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine konuşan zanlı, “ 90 dan beri gider gelirim. Sarhoştum ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim bir kızım bir oğlum var. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Bir an önce Türkiye’ ye dönmek istiyorum “ cevabını verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 20 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Bilal Habeş AktaşTaciz
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