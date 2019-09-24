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16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz iddiası

16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz iddiası

24 Eylül 2019 Salı 15:45
16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alayköy’de 16 yaşındak küçük kız çocuğuna tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Direktör, zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de saat 21.25’de Lefkoşa’da devlet hastanesinde müşteki C.U’nun babasının polise kızına tecavüz edildiğini bildirdiğini söyledi. Polis, zanlı B.U’nun 2015 ile 17 Eylül 2019 tarihinde zanlının, 16 yaşından küçük olan müştekiye ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı B.U’nun 23.20’de tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin Adli Tıp Uzmanı ve psikiyatr raporunun beklendiğini anlattı. Polis, zanlı U.U’nun ise 2017 yılından itibaren müştekiye cinsel saldırıda bulunduğuna dair aleyhinde şahadet olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı, müştekinin yalan söyleme ihtimali olup olmadığını sordu. Polis, olabileceğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.   

Son Güncelleme: 24.09.2019 16:17
Anahtar Kelimeler:
AlayköyTecavüz
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