16 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek güneye geçiş yapan ve Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan polise teslim olan zanlı Ahmet Hacıali, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Aytan Özoğlu, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Özoğlu, zanlı Ahmet Hacıali’nin 5 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirterek, zanlının 6 Kasım 2020 tarihinde ise 1. derece yasak bölge olan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan yetkili makamlardan izinsiz olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giriş yaptığını kaydetti. Zanlının 21 Şubat 2020 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan tekrar KKTC’ye giriş yapmak istediğini dile getiren Özoğlu, bu sırada tespit edilip suçüstü yakalandığını vurguladı. Özoğlu, zanlının Suriye ve Türkiye vatandaşı olduklarını belirtip, ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 16 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.