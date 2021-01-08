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150 TL nakit parayı ve Xiaomi marka cep telefonunu zor kullanarak almışlar!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho ve Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ardından meseleye bağlantısı olan zanlı Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 15:30
150 TL nakit parayı ve Xiaomi marka cep telefonunu zor kullanarak almışlar!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

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Özkoçak huzurda bulunan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed’in Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının aranan kişiler arasında olduğunu ve önceki gün tespit edilerek tutuklandığını belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy Darp Ve Soygun
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