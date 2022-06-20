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150 bin TL'lik malzeme çalmakla suçlanıyordu

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Serkan Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:27
150 bin TL'lik malzeme çalmakla suçlanıyordu

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Serkan Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren  polis memuru Doğukan Can, zanlı Serkan Demir’in “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi.  Can,  zanlının 1 Haziran ile 7 Haziran günleri arasında Lefkoşa’da yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Başman Şirketinde şantiye işlerini yapan İ.K.’ye  ait toplam 150 bin TL değerindeki 50 adet iskele başlığı ve 200 adet teleskobik demir kreç malzemesini çaldığını belirterek, soruşturmanın 10 Haziran günü başlatıldığını kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün olay yerinde ve çevresindeki mobese kameralarında yapılan incelemede JG 805 plakalı araç ile sürücüsünün olay yerine giderek inşaat malzemelerini sirkat ettiğine dair görüntülere ulaşıldığını dile getiren Can,  aracın olay anında zanlının tasarrufunda bulunduğunun ve incelenen mobese görüntülerinde de olay tarihinde zanlının söz konusu araç ile Lefkoşa'ya geldiğinin tespit edildiğini vurguladı.  Can, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edildiğini ifade ederek, izahat istendiğinde ise aracı kendi tasarrufunda olduğu halde araç ile hiçbir yere gitmediğini beyan ettiğini bildirdi. Zanlının derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden Can, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Can, soruşturma kapsamında 10 Haziran günü zanlının sirkat ettiği malzemelerin bir kısmının Gazimağusa'da faaliyet gösteren Batukan Hurdacılık isimli dükkânda bulunduğuna dikkat çekerek, soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.  Tahkikatın tamamlandığını kaydeden Can, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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