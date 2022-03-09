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15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Ciddi darp suçlaması ile tutuklanan zanlı Eucharia Vera Onwuegbu’nun ülkede kaçak olarak bulunduğu da tespit edildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 12:01
15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ciddi darp suçlaması ile tutuklanan zanlı Eucharia Vera Onwuegbu’nun ülkede kaçak olarak bulunduğu da tespit edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, zanlı Eucharia Vera Onwuegbu’nun KKTC'de İkamet İzinsiz suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.03.2022 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli şube şikayet odası içerisinde Kavga Rahatsızlık Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından şubeye getirilen Lefkoşa’da sakin Eucharıma Vera Onwuegbu’nun pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 05.02.2022 tarihinde toplam 29 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı 07.03.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün süre ile poliste tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak 08.03.2022 tarihinde Muhaceret Dairesi’nden temin edilen ifadesinde 05.02.2022 tarihinden itibaren cezada olduğu herhangi bir öğrenci izni başlatmadığı ve muhaceret izninin olmadığının belirlendiğini aktardı. Polis, zanlının KKTC'de yasal statüsü bulunmadığından KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etme ihtimalinden ötürü bu aşamada 15 günü geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 gün aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eucharia Vera Onwuegbu
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