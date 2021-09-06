15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen cinsel taciz suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Hasar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan huzuruda bulunan zanlı Ömer Hasar’ın 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.48'de kullanımında bulunan telefon hattı ile ayrı yaşamakta olduğu eşi S.H’in kullanımında bulunan hattı arayarak "orospuluk yapıyorsun biliyorum fahişe olmuşsun sen" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını yapılan ilk soruşturmasında kendisinin aramadığını ve herhangi bir kötü söz söylemediğini beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının zanlının benzer suçlardan ayni kadına karşı bezçnzer suçtan teminatı bulunduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.